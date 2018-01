Pornhub har offentliggjort mest brugte søgeord for kvinder i 2017

Så gik endnu et år. Også på Pornhub.

Vi har allerede fortalt, hvad der blev søgt mest på i 2017. Men hvordan ser det ud fordelt på de to køn?

Tydeligvis er det ikke kun mændene, der vil se på kvinder - det vil kvinderne også selv. Således topper lesbian nemlig som søgeord for kvinder tæt forfulgt af lesbians scissoring på en andenplads, hvorimod det for mændene er milf, der hitter. Begge køn har hentai på en fjerdeplads, men ellers er det ikke mange søgeord, de to køn deler. Noget tyder på, at kvinderne er nysgerrig og vil have lidt af hvert, både andre kvinder, big black dicks, rough sex og massage.

Blot et lille tip, hvis der skal sættes en lille film på i aften..