Pornoens bloopers: Se de bedste fra 2016

Nu ved vi ikke, hvordan du plejer at udnytte din to-mands tid, men vi skyder på, at du som regel lige spoler et minut eller to frem, hvis du hygger dig med nogle af filmene fra internettets hudfarvede afdeling.

Ser du – mod alt forventning – de første par minutter, vil du også kunne regne ud, at manuskriptet heller ikke har fået alverdens kærlighed. Det er nemlig ikke historien, der er essensen i pornoens verden.

Men da dialogen ikke har fået topprioritet, er “skuespillernes” sproglige egenskaber også nedprioriteret, hvilket giver et par gode grin undervejs i indspilningen. Derfor har brazzers.com lavet en samling bloopers, der giver et indblik i den finurlige verden.

Og ja, hvis du kigger i kommentarerne, vil du også finde navnene på alle de kvindelige deltagende…