Pornostjerne August Ames fundet død i en alder 23 år

Den 23-årige pornostjerne August Ames blev tidligere på ugen fundet død i sin lejlighed i Californien, efter hun havde fået en voldsom sviner på nettet over sine holdninger til industriens mandlige skuespillere.

Hun brugte ofte Twitter til at forklare, at hun ikke ville risikere at blive smittet med HIV, hvis hendes mandlige kollegaer måske havde lavet homoseksuel porno tidligere i karrieren - denne udmeldelse blev mødt som homofobi og homohad, og internettet lød hende høre for det.

Hun har skrevet eksempelvis følgende:

“That’s just how it is with me. I’m not putting my body at risk, i don’t know what they do in their private lives.”

Men understreger også, at hun ikke har noget imod homoseksuelle generelt, da det blot er i forhold til, hvordan industrien fungerer.

Efter en række forskellige samtaler, forklaringer og lignende på nettet, skrev hun blot følgende dagen inden, hun blev fundet død: