Så mange sexscener laver pornostjerner på én dag

Jeg gætter på, vi hurtigt kan blive enige om, at sex er en god ting - det behøver vi nok slet ikke diskutere. Men kan det nogensinde blive så meget, at det bliver en pligt - og i så fald hvornår?

Svaret er nok forskelligt, alt efter om vi spørger husmoderen med tre børn, singlefyren der forsøger at score hver weekend, eller pornostjernen der jo rent faktisk er på arbejde imens.

En hel del af os vil sikkert sige, at det aldrig bliver en pligt, men spørgsmålet er, om vi efter den ottende gang vil mene noget andet. Her kan vi selvfølgelig bare vende os om på siden og ligge os til at sove, men for en pornostjerne er det noget andet. I nedenstående video svarer en række pornostjerner på, hvor mange sexscener de har lavet på én dag. Så næste gang du synes, du har en hård arbejdsdag, så tænk lige på Miss Violet Monroe. Tre analscener på én dag - så virker dit job pludselig ikke så hårdt, vel?