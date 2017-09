Så meget sex bør du have - ifølge din alder

De unge mellem 18 og 29 topper sexskalaen med et gennemsnit på 112 gange om året, hvilket er lidt over to gange om ugen. Ikke overbevisende, men trods alt flere end de andre grupperinger.

Desværre for os alle, ser det dog ud som om, at de to gange om ugen slutter dagen efter, du fylder 30 år. Gruppen mellem 30-39 år laver nemlig kun "den dyre" 86 gange om året, hvilket svarer til en gang om ugen plus lidt ekstra til julefrokosterne og de sene sommeraftenener.

Læser vi det med småt længst nede på skalaen, finder vi gruppen mellem 40-49 år. Her bliver det til ”hele” 69 gange (muhahahaha) på et år. Undersøgelsen tegner altså et tydeligt tegn; jo ældre du bliver, jo mindre sex kommer du til at have, hvilket selvfølgelig ikke er særligt tilfredsstillende.

Når det så er sagt, behøver det jo ikke være sådan. Du kan jo snildt gå forrest og flå de ’rookie numbers’ til tops! Og så skal det da også lige nævnes, at det lykkedes forskerne at finde et smuthul i statistikken: 34% af de gifte par dyrkede sex to-tre gange om ugen, hvilket er de samme tal som den yngste gruppe.