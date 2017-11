Så ofte har folk på din alder sex

Hvis du er ligesom, let's face it, alle andre, så har du helt sikkert undret dig over, hvor meget sex du har i forhold til andre. Selvom vi altid hører, vi ikke skal sammenligne os selv med andre, så ved vi jo også godt, at vi alle gør det - og nu kan vi heldigvis takket være Kinsey Institute for Research in Sex, Reproduction and Gender of Indiana University få stillet vores nysgerrighed.

Så hvis du vil vide hvor meget sex, folk på din alder har, så har vi svaret til dig her:

Mellem 18 og 29 år: 112 gange om året, hvilket svarer til omkring to gange om ugen. Det er også - måske ikke så overraskende - den aldersgruppe, der oftest har sex.

Mellem 30 og 39 år: 86 gange om året - eller 1,6 gange om ugen.

Mellem 40 og 49 år: 69 gange om året...

Derudover viser undersøgelsen, at 45% af ægteparrene har sex flere gange om måneden. 34% har faktisk gang i den to til tre gange om ugen, og det er kun 13%, der helt mister lysten og er nede på et par gange om året.

Så.. hvor ligger du på skalaen?