Sådan får du bedre sex i 2017: 6 tips der vil øge dit niveau

Vi ved allesammen godt, at sex er djævlens værk. Allerede første gang du prøver det, er du ‘hooked’. Herefter går du nærmest bare og venter på, at du kan få lov til at stikke fingrene i kagedåsen igen - så at sige. Desværre fungerer det sådan, at ingen er verdensmestre fra første spadestik, og det - ligesom alle andre sportsgrene - kræver noget øvelse.

Heldigvis for os er sex et område, hvor videnskaben kigger det igennem på alle leder og kanter, hvilket har resulteret i et hav af undersøgelser. Undersøgelser, der kan bruges til at give dig de nødvendige tips, der gør, at du fremadrettet vil være en sand mester inden for faget.

Vi har listet et par stykker herunder, som kan hjælpe dig godt på vej.

Hvad skal der på? Der skal lyd på!

Ja, du skal selvfølgelig ikke skræmme kvindfolket væk med det ene abe-brøl efter det andet, men du skal fortælle hende, hvor meget du kan lide det, hvor meget du har lyst til hende, og hvad du har tænkt dig at gøre ved hende. Og nå ja, der må da også godt være en stønnen fra dig. Det tænder mindst ligeså meget hende at høre dig, som det tænder dig at høre hende.

Flere studier viser, at de mennesker som har lyd på under sex, også er de mennesker, der har den bedste sex. Så kom igang - dit sex-liv vil takke dig!