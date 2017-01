Sådan finder du ud af om du er sexafhængig

Mangel på kontrol

Det siger måske sig selv. Hvis du har mistet kontrollen, så er du afhængig. Hvis du ikke længere kan sige nej til sex og ikke tænker på sikkerhed, sundhed eller dit eget liv, når du opsøger sex, så er du muligvis blevet afhængig. Undersøgelsen viser også, at nogen kan opleve at være i en trancelignende tilstand, når de opsøger sex.

Højere tolerance

Ligesom med stoffer og alkohol, så skal der hele tiden mere til. Og hvis almindelig sex pludselig ikke er nok, men at du i stedet kun tilfredsstilles af meget hård sex, kan det være et tegn på, at den er gal. Afhængige vil nemlig gradvist skulle bruge voldsommere oplevelser for at blive tilfredsstillet.

Tvangslignende tilstand

De fleste vil opsøge et knald for at få en god følelse. Men hvis du pludselig ser dig selv finde et godt knald bare for at få det mindre dårligt, kan det være et tegn på afhængighed. Det betyder også, at afhængige får det gradvist dårligere af ikke at få tilstrækkeligt med sex.

Forveksler sex med andre følelser

Sexafhængige har det med at forveksle sex med andre følelser. Det kan blive svært for en afhængig at opleve glæde i andre sammenhænge, og vedkommende vil derfor sammenkoble forskellige følelser med det at få et godt knald. Det kan også være vrede, frygt eller selvværd, der kobles sammen med det at have sex.

Sociale problemer

Sex adskiller sig fra andre afhængigheder, da det kræver, at der er et andet menneske med til at få dit fix. Du kan også være afhængig af at onanere, men almindelig sex kræver som bekendt minimum ét andet menneske. Derfor kan det give sociale problemer, at du konstant søger et knald hos dine medmennesker. Du kan hurtigt brænde mange broer, hvis du konstant forsøger at komme i kanen med folk omkring dig.