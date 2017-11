Sådan reagerer kvinder i virkeligheden på dine 'dick-pics'

Når man enten er i et fast forhold eller har fået kontakt til en sexglad person, så hænder det ofte, at man sender lidt nøgenhed af og til for at holde lysten til ilden og fornøje modparten i mellemtiden. Men hvor går grænsen egentlig for, hvad man bør sende til den anden person og stadigvæk kan kalde 'sexet'?

En flok kvinder i denne video reagerer på, hvordan de egentlig føler, når de får et close-up-billede af din dingeling. Du ser måske det som noget, der fejer benene væk under hende, men er det nu også sådan?

Se med her!