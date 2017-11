Sådan slipper du bedst muligt væk fra et one-night-stand

6)

Lad være med at lave planer om fremtiden fra morgenen af, da du ikke har haft tid til at tænke over tingene endnu. Få hendes nummer og smut hjem og få sovet branderten ud i stedet for at love hende, at i skal ud på en date i den nærmeste fremtid. På den måde undgår du at skabe falske forhåbninger for både dig og hende.



7)

Sig pænt nej tak til morgenmad, da det ofte omhandler en forfærdelig ’hyggesnak’ med hendes forældre eller bofæller over en kop kaffe og rundstykker – eller blot tåkrummende smalltalk med din fulde-date. Med mindre din date kan diske op med en kæmpebrunch, skal du stå imod sulten og finde din egen morgenmad.



8)

Sørg for at du ikke er den første, der vågner, med mindre du har tænkt dig at smutte med det samme. Hvis du vågner først, kan du forsøge at rævesove, da det muligvis leder hende til at tage det første skridt. (tøsedrengstippet)



9)

Sørg for at du har lokaliseret alt dit tøj, inden du går ud af sengen – på den måde skal du ikke vælte rundt og snuble over hendes ting på vejen ud.



10)

Overbevis hende om at du har aftalt med en af dine venner, at de kommer og henter dig – enten på forhånd eller mens du har været på toilet, whatever. Om det så er minus 18 grader udenfor, så slipper du i det mindste for en akavet morgen.