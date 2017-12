Star Wars-sexlegetøj: Sådan overtaler du fruen til at elske dine yndlingsfilm

Har du også altid haft svært ved at få fruen/kæresten med på at se Luke Skywalker og co. begive sig ud på deres livs eventyr i Star Wars? Jep.

Bevares, der er mange kvinder, der elsker Star Wars - og vi elsker jer! - men til dem, der kræver lidt overtalelse, så har Geeky Sex Toys måske fundet den gyldne løsning.

I optakten til premieren på The Last Jedi om en lille uge, så har de lanceret en kollektion, som hedder Star Toys.

Det australske firma har fundet en række forskellige inspirationskilder i franchisen.

"Vis os nu, hvad de har fundet på, for fanden!" tænker du - så gerne!

Her ser vi blandt andet dildoer, som går under navnet Hand Solo og Dildoda.