Undersøgelse viser, at der er en sammenhæng mellem en kvindes gang, og hvor nemt hun får orgasme

Har du nogensinde set en kvinde komme gående hen af gaden, alt imens hun bare oser af selvtillid.. og måske sex? Så er der måske noget om det! Ifølge Journal of Sexual Medicine viste en undersøgelse nemlig, at kvinder, der har en mere energisk gang, har større sandsynlighed for at få en orgasme.

Og hvordan fandt man så lige ud af det, tænker du måske? Man delte en gruppe kvinder, der allerede havde fortalt forskerne om deres seksuelle adfærd, op i to mindre grupper: På den ene side de kvinder, der ofte fik en orgasme, og på den anden side de kvinder, der ikke gjorde. Først blev begge grupper bedt om at gå 100 meter, imens de tænkte glade tanker. Derefter blev de bedt om at gå igen, imens de denne gang tænkte på en seksuel fantasi. Herefter analyserede to sexologer kvindernes måde at gå på, og det viste sig, at de 81% af gangene kunne identificere kvinderne i de korrekte grupper.

Og hvorfor er det så sådan? Forskerne peger på, at de kvinder, der har nemt ved at få en orgasme, ikke har blokeret bækkenmusklerne, og derfor får de den her mere energiske gang.

Så næste gang du har problemer med at få en kvinde til at komme, så skal du måske kigge lidt på hendes gang - svinger hun hofterne, ja, så er det jo ikke vildt godt nyt til dig..