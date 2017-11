Undersøgelse viser, hvor flest kvinder fantaserer om at have sex

Vi ved allesammen, at noget af det værste, der kan ske, er, hvis sexlivet bliver ensformigt. Man skal helst ikke ud i en missionæren hver tirsdag efter nyhederne rutine, før man opdager, at der er noget helt galt. Men hvad gør man så? En mulighed kunne være at gøre det uden for soveværelset, og hvis din kæreste ikke vil ud med, hvor hun fantaserer om at have sex, så er der måske lidt hjælp at hente her. Folkene bag Sleep Cupid har nemlig spurgt 3000 kvinder, hvor de fantaserer om at have sex - og førstepladsen behøver slet ikke at være så svær at få udlevet!