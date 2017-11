Verdens første smart-kondom er klar til at måle dine evner i sengen

Har du også en kammerat, der altid praler med sine evner i den vandrette polka?

Well, nu kan man få afklaret, hvorvidt det hele bare er et opblæst ego. Forskere har nemlig opfundet konceptet, i.Con, som er verdens første smart-kondom - og det holder øje med, hvor god du er i sengen!

Vi må hellere lige afklare med det samme, at i.Con ikke er et rigtigt kondom, men derimod en form for elastik, du hiver omkring banditten. Derfra kan den måle dataen fra bunden af din kalorius.

Den kan måle data såsom:

- Kalorier du forbrænder

- Hastigheden af dine stød

- Samlet antal af stød

- Hvor ofte du dyrker sex

- Udholdenhed og længden på dine samlejer

Adam Levinson, som har designet denne gadget, fortæller følgende:

“There’s a lot of tech packed into the i.Con and for us to be able to deliver it in such a way that there is absolutely no hindrance to the user was our main goal. With over 96,000 pre-registrations for the product, we know that this is a complete game-changer."

Skulle du være interesseret i at få testen dine skills, kan du få den her for blot 500 danske kroner.