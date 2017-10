10 ting Gran Turismo-gameren skal vide om GT Sport før han køber

GT Sport er endelig landet på markedet, og stemningen er vildt spredt.

Den helt store kløft mellem gamle og nye spillere opstår, fordi GT Sport er tænkt som en ny æra for Gran Turismo-franchiset, en æra der skal opdyrke communitiet til et online-drevet e-sports-fokuseret af slagsen, med rigtige præmier, placeringer og ære til de bedste racere. At der er stort fokus på online, betyder dog ikke at der ikke er noget for alle os gamle GT-fans.

Derfor kommer her 10 punkter, som du er nødt til at være klar over, inden du køber spillet. Eller afskriver det.