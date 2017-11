Call of Duty: WWII [Anmeldelse]

COD WWII Single player campaign

I spillet hvivles vi ud i en historie om soldaterkammerater, som sædvanligt er der fokus på at fortælle en historie om personer, og knapt så meget på begivenheder. Spillet blæses igang ved landingen i Normandiet på D-Dag i 1944. Som i andre af franchisets spil, bliver man iscenesat som en hovedfigur, denne gang soldaten "Red" Daniels, der dog til tider tager tiltrængte pauser, for at lade andre specialister overtage roret, i enkeltstående missioner. COD WWII er ikke et spil der er tungt på verdenshistorien. Selvom det foregår under historiske begivenheder, er fokus på personerne, og de relationer de udvikler og gennemgår, under deres missioner.

Udviklerne har tydeligvis bidt mærke i, at fans har efterspurgt realisme. Et meget konkret og tilstedeværende aspekt af dette, betyder at Sledgehammer har afskaffet auto-regenerering af spillerens liv, og at man i stedet er afhængig af medikits, der kun findes i begrænsede mængder under missionerne. Samtidig skal disse aktiveres aktivt. Det er et call-back til de allerførste spil i serien. Og personligt hader jeg det. Det betyder, at man hele tiden er nødt til at stoppe op og lede efter den rigtige knap til healing - eller hvis man er løbet tør: Formentlig dø, og restarte ved seneste checkpoint. Det er klart en ambivalent holdning hvis man som fan har efterpsurgt realisme. Men story-gamers i denne slags blockbuster titler, spiller for at få fortællingen, ikke for konstant at skulle pines af manglende liv. Til gengæld sætter denne begrænsning en effektiv stopper for sci-fi titlernes følelse af one-man army, og i stedet er man ganske afhængig af AI-soldaterkammeraternes supportfunktioner, der blandt andet indebærer buddy-perks som ammo og medics. Disse kammerater kan på en kill-timer, levere en ny sending forsyninger til dig, så længe du når at fange dem inden du dør, eller løber tør for ammunition. Det er holdarbejde med AI, og det fungerer bedre, end man først lige skulle tro.

Single-player historien har sin typiske del af frustrerende sniger-missioner, store filmiske scenestykker og så en overvældende insisteren, på at fortælle en Band of Brothers-agtig 6-8 timer lang historie. Historien er god, men den har ikke de helt fantastiske og afsindige plot-twists, som tidligere udgaver har shinet ved.

Multiplayer

Det umiddelbare trækstykke i ethvert Call of Duty spil, er for langt de fleste Multiplayer-delen, og efter de seneste spil med exo-suits, double jumps og crazy perks, er det herligt at vende tilbage til en verden, hvor fysikken fungerer mere som vi kender det. Call of Duty har brugt boots-on-the-ground combat en del, og det er meget dækkende. Det er svært at sætte en finger på noget der ikke fungerer ved COD WWII multiplayer, og rent faktisk er det den mest velpolerede og gennemførte COD Multiplayer i årevis, ja faktisk siden Black Ops. Det er en stor ros.

De seneste år har det været brutalt at komme ind som low-level multiplayer spiller, fordi class builds og perks simpelthen har været OP, for spillere i højere levels. Det er helt anderledes afbalanceret i år, og det betyder at man kun sidder og river sig selv i håret, hvis man bare er en straight out dårlig shooter. Det nye game-mode War, er en velkommen tilføjelse, hvor man i særdeleshed skal holde godt øje med nederen sniper-typer.

Der er også blevet plads til et lille inspirationsstykke fra Activisions andet store spil Destiny. Headquarters er en online player-hub, der meget lig The Tower, lader dig løbe rundt blandt andre gamere i 3. person, og vise dit lede loot og achievements frem. Det er også et sted, der lader dig åbne de evigt irriterende Loot Boxes, foran andre spillere, der så kan kommentere på dine kosmetiske drops, som nu kan larmende 13-årige "din-mor"-knægte ved bedst. Jeg har en beef med mictotransaktioner i AAA-spiltitler, men det er vejen som hele spilindustrien bevæger sig mod. At der nu er tilføjet et aspekt, der betyder at andre folk åbner deres indkøbte lykkeposer foran 48 andre online avatars, svarer lidt til at lade smide et AA-hold midt i en bar med en flair-gal bartender: Det er farligt tillokkende.