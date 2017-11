Første expansion til Destiny 2 rammer om til December

Destiny 2 har fået lidt kritik, for ikke at have nok endgame indhold, til de hardcore spillere, en kritik, der formentlig bliver rettet godt og grundigt op på, med første udvidelse til spillet, der allerede rammer os den 5. december.

Udvidelsen hedder "Curse of Osiris", og er ude til både Xbox One, PC og PS4 den 5. December 2017, blot halvanden måned efter, at spillet blev udgivet til PC.

Udvidelsen finder sted, umiddelbart efter begivenhederne i Destiny 2, hvor spilleren bliver sendt til Merkur, for at finde Osiris; den mægtigste Warlock, der nogensinde har eksisteret.

Udvidelsen tilføjer et nyt kapitel til single-player kampagnen, en ny planet, en social hub, nye missioner, strikes raids og nye world quests: Altså, meget mere grinding er i vente!