Mange vil nok mene, at folkene bag de store open world-rollespilsserier Skyrim og Fallout er de helt rigtige til at genskabe George R.R. Martins mere jordbundne fantasyverden kendt fra HBO’s Game of Thrones.

Nu tyder det på, at de får deres ønske opfyldt. Gamer-forummet NeoGAF fandt en endnu ikke færdiggjort side på supermarkedkædens Targets hjemmeside, hvor der blot står Bethesda: Game of Thrones. Vi har altså ikke mere end udvikleren og titlen at gå ud fra, så vi kan ikke med sikkerhed vide, at det er et spil.

Et spil – eller noget andet?

Men Bethesda laver primært rollespil og vi ved, at de har fem hemmelige projekter under udvikling.

- Vi har to større projekter, der er mere typisk for skalaen af de ting, vi laver, men endnu større,” udtalte Studiets direktør Todd Howard tidligere i år.

Både Skyrim og Fallout er kendt for over the top fantasy med masser af genrens klicheer og en historie, der måske nok er papirtynd, hvor i hvert tilfælde George R.R. Martins bøger og seriens første sæsoner skildrer en mere dyster og realistisk middelalderlig verden, hvor magi, monstre og drager er sjældne og kun befinder sig i historiens mytologiske udkant, så det bliver spændende at se, hvordan Bethesda vil lave et af deres klassiske spil uden at gøre vold på oplægget.

Første gang med ordentligt budget

Omvendt demonstrerede Skyrim, at de kunne bygge fantastiske levende verdener og animere drager.

Det bliver ikke det første Game of Thrones-spil, men det vil nok blive det største og det første med et rigtigt AAA-budget. Tidligere har vi set et dårligt rollespil, et online rollespil, der blev annonceret i 2012 og endelig lukket ned i 2014, samt Telltale Games’ episodiske historiebårne spil Game of Thrones: A Telltale Game Serie fra 2014, der snart forventes at få en efterfølger.

Hvad det end bliver til, så bliver det interessant at følge.