En uge, der blandt andet har budt på to fede events; Paris Games Week og BlizzCon.

Frankrig er åbenbart løbet tør for smør, er det Pixel.tvs skyld?

I forbindelse med den store spilmesse i Paris var der flere nye annonceringer vi vender nogle af dem.

Detroit: Become Human viser nye sider og er stadigvæk blandt Benses favoritter.

The Last of us 2 med et nyt hold? Hvem er de?

Marks favorit er nyheden Ghost of Tsushima og bare rolig det gør han opmærksom på et par gange eller flere i løbet af udsendelsen.

Spider-Man spinder videre med Peter Parker i fokus.

I den anden lejr hos Microsoft har vi inviteret en Xbox One X i studiet. Den nye konsol rammer butikkerne i den kommende uge. Udseende snyder åbenbart?

I Odense gør de klar til ESL Pro League finalerne, men det stopper ikke der! Odense gør også klar til Odin Con, der byder på endnu mere gaming.

Og så er der i øvrigt L.A. Noire, der er for stor til Nintendo Switch!?

Når det gælder input fra jer kommer vi blandt andet omkring favorit spil og Xbox Kinect.

Ugens største udgivelse er Call of Duty WW2, et spil, der kommer meget mere indhold omkring på Pixel.tv

Dette er ugens OneTake. 20 minutters uforstyrret gaming-tv, leveret af Pixel.tv drengene.