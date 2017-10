Game Boy kan være den næste Nintendo-maskine til at få 'Classic'-behandlingen

En japansk bot der tracker varemærke-registreringer, har for nyligt udsendt et tweet, der byder på en super interessant indsigt.





Selvom registreringen ikke indeholder ordlyden 'Classic Edition', fokuserer den på videospil og det stiliserede stykke Game Boy grafik, hinter hvad registreingen kan betyde.

Nintendo har også for varemærkeregistreret 'Nintendo 64 Classic Edition', så vi krydser bare alt for, at vi igen kan komme til at spille det klassiske Pokémon, på en klassisk-ish Game Boy!