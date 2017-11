Gratis: StarCraft II går free-to-play

StarCraft 2 bliver free-to-play den 14. november.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Blizzard Entertainment, der nu er klar til at bringe RTS-spillet til endnu flere spillere.

Fra den 14. november, bliver spillet gratis for hele verden, StarCraft II og udvidelserne Wings of Liberty og frem til Legacy of the Void. Det inkluderer også ranked ladder, co-op mode og co-op commanders.

"StarCraft II er et af de bedst bedømte PC-spil nogensinde, og vi er glade for at kunne bringe det ud til endnu flere spillere verden over." fortæller Mike Morhaime, CEO og co-founder ved Blizzard Entertainment. Single-player kampagnerne i Heart of the Swarm, Legacy of the Voud og Nova Covert Ops, bliver dog fortsat betalte oplevelser, som enten kan købes enkeltvis, eller som en samlet Campaign Collection.

Alle nuværende StarCraft II ejere bliver desuden belønnet i form af en special edition Eidolon Ghost skin og tre nye portrætter, når spillet går i free-to-play den 14. november.