GT Sport: Første indtryk

Men Sport-mode er alfa og omega.

Dagen igennem, hver dag, er der daglige online-races. Der er et nyt race hvert 20. minut, og her skal man sørge for at tilmelde sig, så man bliver seedet til løbet. Når man har tilmeldt sig et løb i god tid, får man også mulighed for at gennemkøre den pågældende bane i en time trial, der fungerer som tidskørsel til selve online-løbet. Bedste tid, får pole-position.

GT Sport tilskynder gode racermanerer. Som spiller får man ikke lov til at deltage i online-løb, før man har tæsket sig selv igennem et par obligatoriske videoer, om gode racermanerer og dårlige racermanerer. Dermed ikke sagt, at der ikke er idioter på banen.





Dårlig opførsel bliver straffet.

Jeg har været ret spændt på at se, hvordan GT ville håndtere online-racing. Det er noget de har fundet en rigtig god løsning på. Løb er i real-time, men selvfølgelig er der mulighed for lag. En algoritme sørger for at kalkulere hvor kørere befinder sig hele tiden. Man får penalty for at crashe ind i andre kørere, og for at hamre ind i bander og lignende. Disse penalties bliver løbende pålagt køreren, og når løbet er afsluttet, løber spillet alle køreture igennem, og fratrækker/pålægger eventuelle lag-penalties.