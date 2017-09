I forbindelse med gamescom 2017 fik Pixel.tv igen mulighed for at prøve det længe ventede Sea of Thieves på PC og Xbox One, som blandt andet handler om samarbejde, om at spille musik, drikke rom og at sejle et piratskib! Få et sneak peak herunder.

Følg Pixel.tv: Facebook – YouTube – Twitch – Twitter – Instagram og Snapchat