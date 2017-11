Ny Heartstone Expansion annonceret

Hører du til typen, der bruger læssevis af timer på lokummet, med at spille fiktive kort med irriterende gode modstandere?

Så er der godt nyt: Den næste expansion til det digitale kortspil Heartstone er blevet annonceret.

Den nye expansion har fået navnet "Kobolds & Catacombs", og består af 135 nye kort, en single-player Dungeon Run mode, og andre spændende sager.

Der bliver fuld blæs på "You no take candle!", i udvidelsen, der rammer kortspillere til December. Det bliver også muligt at spille med en af ny nye class-specifikke Legendary Weapons - og hver spiller får tildelt ET gratis våben, første gang de logger ind, efter expansion launch.

Se den vimsede trailer her: