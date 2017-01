Så vanvittigt mange kalorier har verdens Pokémon GO-spillere til sammen forbrændt

Hvis man begynder at regne lidt på, hvor meget energi det vil kræve at gå den astronomiske distance, så hedder ligningen 0,476 kcal pr. kg. kropsvægt pr. km. Det vil sige, at en person på 70 kilo vil forbrænde ca. 290 milliarder kcal for at gå den distance.

1 MILLIARDER SNICKERS

290 milliarder kcal kan være et svært tal at forholde sig til, og selv når tallet regnes om til 1 milliard Snickers, kan det være svært at forholde sig til.

Hvis man omregner energien til et kraftvarmeværk som Amagerværket, der ved maksimal belastning leverer 580 megajoule/sek, så svarer den energi, som Pokémon GO-brugerne har brugt, til at Amagerværket skal køre ved fuld belastning i 24 døgn.

Så selv uden vanlige journalistiske overdrivelser, virker Pokémon GO som en mega- astronomisk succes.

