I South Park: Fractured But Whole, tager Cartman, Stan, Kyle, Kenny, Butters og alle de andre imod dig, den nye spiller; en tilflytter med en superkræft-bagdel.





The Fractured But Whole er efterfølgeren til 2014-spillet The Stick of Truth, og denne gang er temaet superhelte. Det betyder gensyn med The Coon, Mysterion og ikke mindst Professor Chaos.

Spillet er netop udkommet i dag, og som en del af lanceringen, er der netop udkommet en fantastisk ucensureret lancerings-trailer.