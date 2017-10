Star Wars Battlefront II single-player bliver episk

I 2015 pustede EA en lille smule liv tilbage i Star Wars, for gamere, med Star Wars Battlefront. Når det så er sagt, var 2015-spillet en online-only teamshooter, og langt hen ad vejen et nostalgi-trip og meget fanservice.

Med den kommende efterfølger Star Wars Battlefront II, får vi et meget mere udpenslet univers, komplet med en, efter sigende, fantastisk single-player historie.

Den nye story-trailer afslører spiller-karakteren, en af Imperiets troopere, der skal ud og hævne kejserens fald. Det betyder, at vi får et anderledes point of view, end det gængse Jedi/Rebel-udsyn, og det glæder vi os til at udforske.

Welcome to the dark side.