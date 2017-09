The Walking Dead møder Pokémon Go i dette nye Augmented Reality-spil

Glem nuttede lommemonstre. Snart kan du kæmpe om overlevelsen i dit lokale supermarked side om side med Rick Grimes i det nye AR-spil The ’Walking Dead: Our World’.

Omringet af virtuelle zombier

AR er en forkortelse af Augmented Reality eller forbedret virkelighed. Og i modsætning til Virtual Reality forsøger AR ikke at transportere, men at tilføje et lag af computerskabt information eller illusion til dine omgivelser set gennem din telefon eller et VR/AR-headset.

Spillet ’The Walking Dead: Our World’ fra finske Next Games vil udnyttet din telefons AR-muligheder til at omringe dig med zombie, våben og potentielle hjælper, mens du kæmper dig igennem dine omgivelser. Spillet kan spilles uanset hvor du er, og bruger mobilens kamera til at kombinerede de computerskabte elementer med virkeligheden omkring dig.

Mere interaktivt end Pokémon Go

Det mest kendte AR-spil er Pokémon Go, hvor man kan fange de populære monstre i omgivelserne omkring en og kæmpen om magten over gyms. Men Pokémon Go interagerer ikke særlig meget med omgivelserne. Det lover folkene bag ’The Walking Dead: Our World’, at deres spil vil.

Traileren viser zombier, der holder sig til gangene mellem hylderne i et supermarked og en spiller, der tager en katana fra et bord i en park – om det rigtige spil bliver lige så overbevisende som traileren, er selvfølgelig ikke til at sige.

TRaileren viser også, hvordan man undervejs i spillet kan møde og kæmpe side om side med karaktererne fra den populære tv-serie.