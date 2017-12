Vind Limited Edition DRKN x Call of Duty striktrøje

Det er den 1. december, og det betyder, at vi igangsætter en lettere gaveregn her på M!

I dag kan du vinde en helt unik limited edition striktrøje fra det svenske streetwear brand DRKN, fra deres collaboration med Call of Duty. The Expeditionary Knit er en uldsweater med armyinspirerede detaljer og et Call of Duty batch på højre arm. (Læs mere om kollektionen her)

Striktrøjen har en vejlende salgspris på 200 euro, men kollektionen er allerede udsolgt. Svar rigtig på spørgsmålet herunder, for at deltage i lodtrækningen. Vi trækker en vinder blandt de rigtige svar, mandag den 4. december kl 12.