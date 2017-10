Conor McGregor vender måske snart tilbage til bokseringen

Et af årets helt store sportsbrag var boksekampen mellem den ellers pensionerede Floyd Mayweather og MMA-fighteren Conor McGregor, som løb af stablen d. 26. august.

McGregor måtte bide i støvet på 'udebane', men han er måske ikke helt færdig med sportsgrenen. Under sin træning til boksebraget sparrede han med Paulie Malignaggi i en kamp, som i følge Malignaggi blev iscenesat forkert. Malignaggi tabte sparringskampen ifølge videoen, men ikke ifølge ham selv.

Derfor er der måske en kamp i mellem McGregor og Malignaggi på trapperne - Malignaggi har udtalt i et interview, at hans repræsentant har indledt diskussionerne og fortæller følgende:

"The only way it doesn’t happen [is] if this guy doesn’t have any balls."

Boom, første skud affyret! Er McGregor klar til boksekamp igen?