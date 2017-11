Ekstremsport er efterhånden blevet så crazy en disciplin, at de fleste almindelige mennesker uden et dødsønske holder sig langt væk. Det sker nemlig af og til, at sporten tager en ny drejning og gør det hele vildere og større.

Se bare disse to basejumpers i wingsuits - Fred Fugen og Vince Reffet - som har formået at hoppe ud fra et bjerg i Alperne og efterfølgende lande inde i et fly, som er i luften og i bevægelse.

What. the. Fuck.

Det kræver nosser af stål!