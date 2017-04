Den ligner måske nok en kagedåse

Men med multirumsfunktioner og et rent overflødighedshorn af tilslutningsmuligheder, er Beoplay M5 en værdig konkurrent til Play:5-højttaleren fra Sonos. Og som sædvanlig, når der kommer audioprodukter fra ingeniørerne i Struer, så er lydkvaliteten helt fremme i bussen. Det samme er i øvrigt bassen – og det vil måske skræmme en potentiel kunde eller to …

Beoplay M5 er en 19 centimeter høj cylinder beklædt med stof fra danske Kvadrat. Takket være tre diskantenheder, der er placeret strategisk hele vejen rundt om højttaleren, giver den ensartet lyd uanset hvor man befinder sig i forhold til højttaleren. Men det virkelige trick, der skiller Beoplay M5-designet fra konkurrenterne, er betjeningen.

Unik betjening

Toppen af M5 er en anodiseret aluminiumsskive, der – ud over at pynte – er højttalerens eneste betjeningsknap. Ved at dreje skiven mod højre eller venstre skrues der op eller ned for volumen. Tryk den forsigtigt ned, så starter man afspilningen eller sætter den på pause. Og er højttaleren slukket, så aktiverer et let tryk på skiven M5’erens Join-funktion, så den afspiller lyd fra andre aktive multirumshøjttalere i hjemmet. Det er temmelig elegant lavet. Og i vanlig B&O-stil er det lavet taktil lækkert, så skiven selv glider ganske roligt tilbage til udgangspunktet, når den slippes. Det skal simpelthen mærkes.

Afspiller alt. Virkelig alt

Både formgivning og byggekvalitet oser af, at der er kælet for Beoplay M5. Der er også kælet for funktionaliteten og M5 er en af de mest alsidige multirumshøjttalere, vi har haft forbi iNPUT-bunkeren. Den kan fodres med musik fra både Bluetooth, Apple Airplay, Spotify Connect, Deezer og Google Chromecast. Specielt Chromecast åbner op for et væld af muligheder; 100 musikstreamingtjenester i ukomprimeret kvalitet (op til 96 KHz/24 bit), f.eks. gennem Google Play Music og Pandora. Og det behøver ikke at foregå via en dedikeret app, som det gør hos f.eks. Sonos.

Chromecast gør det også muligt at oprette forbindelse til enhver Cast-kompatibel højttaler og skabe multirumsoplevelser med musik i alle hjemmets rum. Og naturligvis “snakker” Beo-play M5 sammen med andre B&O-produkter via BeoLink.