Rygterne har været ganske konsekvente de seneste par måneder; Apple lancerer en ny iPhone 8 – og en 8 Plus. Størrelserne er stort set de samme som tidligere, men bagsiden er nu lavet af glas.

Nyt display med Truetone

De nye telefoner har en ny skærm med Apples Truetone teknologi, der tilpasser skærmens billede til omgivelser. Det er stadig “almindelige” Retina skærme, så her er ingen OLED teknologi som i den nye iPhone X.

Nye højttalere kan larme mere

De nye iPhones har nye stereohøjttalere som ifølge firmaet selv leverer endnu bedre og højere lyd end hvad iPhone 7 kunne levere. Helt op til 30% højere siger Apple selv.

Ny chip

A11 Bionic kalder Apple den nye processor – der en sekskernet processor, som Apple lover vil være helt op til 70% hurtigere end processoren i A10 og med en grafikprocessor, der er op til 30% hurtigere – i hvert fald hvis man skal tro Apple selv.

Trådløs opladning

Apple har haltet lidt efter når det kom til opladning – i hvert fald trådløs opladning. Det råder de nu bod på, for den nye iPhone understøtter Qi, den trådløse standard som mange andre også understøtter. Du kan forvente rigtigt mange produkter der vil kunne lade telefonerne fra nu af. Eksempelvis har IKEA en hel linie produkter, der kan lade de nye telefoner.

Kamera med nye funktioner

Et nyt kamera med 12 Megapixel sensor leverer ifølge Apple meget bedre kvalitet end den forrige generation. Begge modeller har denne gang fået optisk billedstabilisering. Apple slår på, at der er nye og meget avancerede portrætfunktioner i de to nye telefoner – det er dog softwareløsninger.

Kameraet kan skyde 4K og optimerer selv videoen undervejs i optagelsen.

64 og 256GB

Der kommer to versioner af iPhone 8 og 8 Plus. De kan forudbestilles fra d. 15 september og er i butikkerne d. 22 september.

