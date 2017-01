Apple smadrer alle: Her er de mest værdifulde brands i verden

Hvad er egentlig mest værd? Adidas eller Nike? Coca Cola eller Pepsi? Svenske Ikea eller danske Lego?

De mest værdifulde brands i 2016 er blevet offentliggjort, og helt i top finder man nok ikke overraskende elektronikgiganten Apple, der tørrer godt og grundigt røv på resten af de verdensomspændende brands. Det viser oversigten lavet af Interbrand.com, der hvert år rangerer de forskellige brands efter værdi.

Apples værdi er anslået til vanvittige 178 milliarder dollars, hvilket er en hel del mere end listens nummer to, Google, der har en anslået værdi på 133 milliarder dollars.

Vi har kigget på nogle af de største konkurrenter:

Coca Cola vs. Pepsi

Det er en diskussion, der er stort set ligeså gammel som de to brands. Hvad er bedst; Coca Cola eller Pepsi?

Det kan vi nok ikke svare på her, men tallene viser klart, at Coca Cola er mest værd. Coca Cola har nemlig en værdi på 73 milliarder dollars og er dermed verdens tredjemeste værdifulde brand, mens Pepsi må nøjes med at have en værdi på 20 milliarder dollars og en 23. plads på listen.

Apple vs. Samsung

Vi har allerede afsløret, at Apple er det mest værdifulde brand i verden. Men udfordrerne fra Samsung kan også godt være deres position på listen bekendt. Samsung ligger nummer syv på listen, og har med en vækst på 14 % hentet ind på Apple, der kun har haft en vækst på 5 %. Der er dog meeeeget langt op til det amerikanske æblefirma. Samsung er 51 milliarder dollars værd, hvilket er 127 milliarder mindre end Apple.

Nike vs. Adidas

Det har i mange, mange år været diskuteret, om det er fedest at gå med de tre striber fra Adidas, eller om det var sejere at være iklædt Nikes velkendte 'Swoosh'.

På listen over de mest værdifulde brands er det amerikanske Nike, der kan trække sig sejrrigt ud af duellen. Nike har en værdi på 25 milliarder, mens Adidas 'kun' kan prale af at være knap otte milliarder værd.

BMW vs. Mercedes-Benz

Selvom de to tyske bilgiganter begge får tæsk af Toyota, der med en værdi på 53 milliarder dollars er verdens mest værdifulde bilmærke, så er det stadigvæk værd at kigge på hvilken af de to tyskere, der er mest værd.

Og ud af den duel trækker Mercedes-Benz sig ud som sejrherre, da den tyske luksusbil fra Stuttgart er 43,5 milliarder dollars værd, mens BMW må nøjes med at være 41,5 milliarder dollars værd. Men det er jo også noget.

Lego vs. Ikea

Kom så Danmark, kan man næsten høre sig selv råbe. Men desværre må vi skuffe. Svenskerne kan nemlig prale med, at Ikea er to en halv gang mere værd en Lego. Ikea er små 18 milliarder dollars værd, mens Lego fra Billund tegner sig for en værdi på små syv milliarder dollars.

Og faktisk er Ikea ikke eneste svensker på listen. Også H&M er på listen, og de kan prale af at være skandinaviens mest værdifulde brand med en værdi på 22,5 milliarder dollars.

KFC vs. McDonalds

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at McDonalds er verdens absolut mest værdifulde brand, når det kommer til fastfood. Faktisk er deres position så suveræn, at den eneste udfordrer i Top 100 er fried-chicken-kæden, KFC.

McDonalds er verdens 12. mest værdifulde brand med en værdi på 39 milliarder dollars, mens KFC må finde sig i en 75. plads og en værdi på små seks milliarder. En stor fastfood-kæde som Burger King er slet ikke at finde i Top 100.