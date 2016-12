Det kan da godt være, at du ikke har råd til en firehjulet Porsche, men nu kan du få en af slagsen med fem hjul – og den er endda noget billigere.

Okay, den er stadig pænt dyr i forhold til, at det “bare” er en kontorstol. Men Porsche's kontorstol er også skarp, for det er faktisk den samme stol, der sidder i en 911 Carrera GTS og en 911 GT3, så du er ret godt kørende på kontoret med læder og Alcantara. Og der er desuden et indbygget batteri til at klare justeringen af sædet, så du selv skal lave mindst muligt for at sidde godt.

