Audis strygejern er det eneste rigtige værktøj til krøllede skjorter

Hvis Audi en dag beslutter sig for at lave et strygejern, kan de bare gå i gang med at producere det her design, for det sidder lige i skabet.

Indtil videre er der dog kun tale om et koncept fra den industrielle designer Jaehyuk Lim, der forestiller sig en minimalistisk damper klædt i sort og udstyret med LED-lys rundt om hele bunden for både at markere temperaturen og det simple faktum, at der overhovedet er tændt for varmen. Det er jo meget rart at vide, om der er tændt eller slukket.

Og så er der selvfølgelig lige smækket et Audi-logo på dyret. Det er da et strygejern, man helt får lyst til at bruge.

SE MERE HER