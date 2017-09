Carbon SUV eBike er den ondeste elcykel på planeten - Se hvorfor her i videoen

Du ved, der er knald på cyklen, når de kalder den for en SUV eBike. Og det er der også på Moto Parilla Carbon SUV eBike, for som du kan se her i billederne og videoen, er den pumpede cykel med fede dæk og et stel af kulfiber og aluminium noget af et monster, der desuden er udstyret med en elmotor på 500 Watt til at banke den op på 30 km/t uden behov for tramperi fra din side. Det er nok meget godt, at den har en motor, for dyret vejer næsten 30 kilo, så det er ikke lige noget, du cruiser rundt på.

Pris: Fra 11.000 kr.

Leveret af Mandesager.dk