CookPerfect: Jysk grillentusiasme har skabt det ideelle stegetermometer til grillen

Du kender sikkert følelsen. Du har fået fingrene i et lækkert stykke kød, men er måske ikke helt så sikker på, hvordan man sætter tilberedningen lige i skabet. Du har rullet det helt store bord frem med kartofler, salat, brød, rødvin, god stemning og hyggeligt samvær - og så ender du med at snuble før målstregen med et stykke middelmådigt stegt kød.

Du kan derfor støde ind i op til flere problemer undervejs - de to yderligheder er, du får du en lækker karamelliseret overflade med råt kød i centrum, eller at du skamsteger dit kød helt tørt. Eller måske den helt klassiske usikre hånd, hvor man lige skærer ned i kødet for at se ‘varmelængden’, og ender med at få al kødsaften til at sive ud af dyret.

Det er bogstaveligt talt en skam, når man måske har investeret lidt ekstra kroner i et godt stykke kød til knejternes grillaften. Ofte tyer man til stegetermometre for at måle og opnå den bedste kernetemperatur, men hvis kommer til at stikke forkert, kan du sagtens spolere kødet alligevel.