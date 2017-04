Darth Vader-brødristeren serverer sprøde skiver i ekstra ond Star Wars-stil

Hvor sulten er du på en skala fra et barn til en T-Rex? Det har du måske ikke lige tænkt over for nylig, men med T-Rex Measurer er det problemstillingen hver gang du vil koge en portion spaghetti. Eller, så stort et problem er det vel heller ikke. Egentlig er det jo bare nemmest at gribe en håndfuld pinde og så bare tage den på gefühl, så den eneste grund til at skulle bruge en måler til at afgøre mængden af spaghetti er hvis den er sej nok til at retfærdiggøre det. Og det er T-Rex Measurer.

