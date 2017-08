Den her Hardball Minigum banker 6.000 kugler i minuttet efter dine modstandere

Det er dumt at tage en kniv med til en ildkamp, men det er næsten snyd at medbringe en Echo1 M134 MiniGun. Her får du nemlig et monster af en gøb til en omgang hardball, der er i stand til at spytte 6.000 kugler ud i minuttet med en fart på 390 fod per sekund, og det burde være nok til at få modstanderne til at rende hjem til moar. Eller i hvert fald få et par blå mærker. Våbnet vejer 16 kg. uden tilbehør, men du bliver nødt til at slæbe rundt på et 12 Volt batteri og en konverter, så det er ikke ligefrem verdens mest mobile frækkert, men det er selvfølgelig heller ikke så nødvendigt med al den ildkraft.

