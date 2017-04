Den oppustelige rodeo-tyr gør dig til kongen af poolen til sommer

Det her må være badedyret, du aldrig bliver træt af at flyde rundt i. Flyde er måske også så meget sagt, for det kommer du højst sandsynligt ikke til med InflataBULL. Det er nemlig en vaskeægte, oppustelig rodeotyr, som du kan lege cowboy i vandet med. Dyst med dine venner om, hvem der kan sidde længst på InflataBULL. Den er nemlig designet på sådan en måde, at du ikke er sikker på at kunne holde dig oven vande, når først du fyrer din ene arm over hovedet, begynder at huje og dernæst galopperer derudad som en vaskeægte rodeo-rytter.

Se InflataBULL i aktion herunder