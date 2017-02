Den ultimative håndkanon til kontoret skyder 100 skumgummi-projektiler med over 100 km/t

CREATIVE SOUND BLASTERX KATANA

Soundbars fungerer ganske glimrende til at give et ekstra skud lyd til fladskærmen, og nu er Creative klar til at gøre det samme for din computerskærm med den nye Sound BlasterX Katana. Så behøver du ikke hørebøffer for at blive indhyllet i lyd under gamingen. Soundbaren er lastet med Creatives kraftigste DSP Multicore-Processor og et Sound Blaster lydkort med 24-bit audio, mens der desuden er et Aurora lyssystem til at banke op til 16,8 millioner farver ind i mikset. Det er slet ikke en dum satan at have stående under skærmen, og med en samlet effekt på 75 Watt RMS, burde det være nok til at give masser af indlevelse.

