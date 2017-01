Det er næsten ikke til at fatte, men Kingston har klemt 2 TB lagerplads i deres nye USB-nøgle

Ja, det gælder sgu om at have styr på forkortelserne, når det kommer til lyd og den elektronik, der leverer tonerne, men det vigtigste i Cambridge Audio DacMagic XS USB er klart ordet DAC. Det står nemlig for Digital-to-Analog Converter, og her behøver du egentligt bare at vide, at det giver genial lyd.

Jeps, og den her smarte satan er på størrelse med en tændstikæske, så du kan fyre den i din computers USB-indgang og give endnu bedre lyd til dine hørebøffer uden at have en kæmpe kasse stående. Det er lige så nemt, som det er godt.

