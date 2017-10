Det nye actioncam fra Casio henter inspiration fra G-Shock uret

Casio har deres egen unikke fanbase i den ikke-kønne G-Shock urserie. Fanbasen er først og fremmest kommet på grund af den store holdbarhed, men akkurat som forældre med grimme børn, lærer G-Shock ejerne at elske udseendet af deres ur.





Derfor kommer det ikke som en overraskelse, at Casio forsøger at efterligne denne genkendelighed, i deres første G-Eye action cam. G'z EYE GZE-1 hedder det. Det primære salgspunkt er et særdeles modstandsdygtigt kamerahus, der sørger for at hardware er godt beskyttet, ved ekstremsportsudøvelser.

GZE-1 er udstyret med en 1/2.3 CMOS sensor med f/2.8 linse. Det har selvfølgelig ultra-wide optagefunktion i full HD ved 30 fps, og kan skyde fotos i en 3008 x 2256 opløsning. Der er tre-akset stabilisator, slow-motion og timelapse funktioner.

Kameraet bliver lanceret i Japan den 27. oktober - og det bliver spændende at se om det senere når til Danmark. Og hvad prisen lyder på.