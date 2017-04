Dette armbånd giver dig stød hvis du sover for længe om morgenen eller dovner den for meget

Nogle idéer er bare så tilpas dumme, at de faktisk er geniale, og det gælder vist for Pavlok. Armbåndet hjælper dig med at opfylde dine mål, så du for eksempel kan bruge den medfølgende app til at indkode tidspunkter for, hvornår du skal stå op om morgenen eller tage en omgang træning, og så bliver du belønnet for at opføre dig pænt med en opmuntrende opdatering på Facebook. Det er alt sammen meget godt, men hvad sker der så, hvis du opfører dig skidt? Jo, så får du stød – 340 Volt direkte ind i kroppen. Så har du altså både en gulerod og en pisk til at motivere dig, og det burde da være nok, men på den anden side set, kunne du også bare give dig selv et ordentligt spark i røven i stedet for at sætte en taser på håndleddet.

SE MERE HER