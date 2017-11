Din næste grill kan være med smart fjernstyring og træpillefyr

Der er blevet langet mange trækul over disken, siden det blev moderne at grille alt og lidt til på de allestedsnærværende kugleformede grills, på alle tidspunkter af året, herhjemme i DK.

Siden da har mange danskere udviklet en forkærlighed for gasgrills, men nu er en ny æra så småt ved at indfinde sig.

Traeger Grills er et amerikansk brand, der langt om længe har indfundet sig i Danmark. Et af de helt store trækplastre ved mærket, er deres mega interessante træpille-opvarmede grills, med indbygget "WiFire".

WiFire dækker over en indbygget elektronisk temperaturstyring, der gør det muligt for grillentusiaster og nybegyndere, at styre temperatur, stegetid, lufttiførsel og andre lækkerier, via en smartphone app.

Det kan være alt fra den perfekte stegning til kødet, eller hvis man lige skal ned og hente de sidste flutes ved bageren - her kan man trykke 'keep warm', og så daler grillens temperatur ned til 70 grader med fokus på en mindre lune-effekt.