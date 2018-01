Drømmetoilettet: sædevarme, indbyggede højttalere og automatisk skyl - den koster bare 39.000 kroner

Gadget- og elektronikmarkedet stopper aldrig med at overraske, og dette års CES 2018 er ingen undtagelse. Blikket er nu fanget på det famøse toilet, som nu kan kalde sig selv et ‘intelligent toilet’.

Du tænker nok: “Jamen, det er jo bare et toliet. Skal man ikke bare kunne sylte dunhammere og hælde vandet fra kartoflerne?”

Så simpelt er det ikke. Den seneste model fra mærket Kohler under navnet “Numi” har det hele - se de vigtigste funktioner, du ikke vidste, du manglede:

Varme i sædet,

Indbyggede højttalere

Trådløs streaming-muligheder

Bluetooth

Varmluftstørrer

Bidet-funktion

Håndfrit bræt

automatisk duft/lugtfjerner

touchscreen-fjernbetjening

fodvarmer

nattelys

justerbar vandtemperatur

automatisk skyl

Det er fandme smukt! Kohler’s Numi-toilettet sørger for, at du aldrig skal sidde på et koldt bræt igen. Skyl ud, uden at røre en finger - ja, du kan endda skylle med voice command.

Toilettet bliver tilgængeligt til efteråret, men prisen er høj. Du skal slippe 39.000 kroner!

Men taget i betragtning af, hvor meget tid du kommer til at bruge på toilettet resten af dit liv, så er det en fin langtidsinvestering i komfort.

Geinalt!