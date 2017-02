SRS-XB10 er kompakt og trådløs, som er nem at flytte omkring. Med en batterilevetid på 16 timer, og nem tilslutning via Bluetooth (eller med NFC chip), er der rig mulighed for at have den med farten. Overfalden er desuden vandafvisende, så du kan sagtens have den med på stranden.

Pris: 500 kr.