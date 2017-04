En frækkere version af Snapchat: Pornhub lancerer ny app du bare MÅ eje

Pornhub skriver i en pressemeddelelse:

- Vi er stolte af at lancere vores spritnye app, som kommer med animationer, der overdækker et billedes NSFW(not safe for work,red.)-komponenter, så der skabes et delbart billede. Vores fans kan nu dele sexede billeder med et twist – på en sjov måde, der fremkalder det kreative i dem.

Genialt træk af Pornhub, som griber fat i de folk, der startede med at bruge Snapchat – udelukkende for at ’sexte’.

TrickPics har været ude siden tirsdag og fås både til Android og iPhone.