MENING: Apple er kendt for at træffe ganske drastiske beslutninger. De fjernede DVD drevet fra deres computere, hvilket fik mange til at 1) Brokke sig, og 2) Gøre grin med dem. Det viste sig dog hurtigt at være en beslutning alle andre producenter fulgte efter, og i dag er det efterhånden sjældent at en computer har DVD drev. Efterfølgende er de skiftet 100% til USB C på deres bærbare og har droppet mini jack stikket på iPhone. Begge dele har mødt masser af kritik – hvorefter stort set alle konkurrenter har gjort det samme på deres produkter, hvilket betyder at udviklingen bliver drevet i retning af, hvad Apple foretrækker.

Er Lightning det næste skridt?

Der er ingen tvivl: Apple synes, kabler er noget skidt på mobile enheder. De har længe arbejdet hen imod at der slet ikke skal kobles ledninger til deres telefoner, og i den foregående uge tog Apple to store skridt i retning af at droppe den sidste indgang på telefonen: De lancerede trådløs opladning på iPhone X og iPhone 8 og droppede understøttelse af synkronisering med iTunes. Især det sidste er faktisk ganske signifikant, for siden iPhones lancering i 2007 har den været forbundet til computeren. Ikke desto mindre har Apple undervejs taget skridt til at droppe forbindelsen – først ved at gøre det muligt at installere apps direkte fra telefonen og dernæst ved at udbygge deres iCloud service – så alt nu synkroniseres via trådløs forbindelse.

Trådløs opladning mangler det sidste

Apples næste skridt er tydeligvis at gøre trådløs opladning til den foretrukne måde at lade telefonen på. Både iPhone X og iPhone 8 understøtter Qi standarden, og vil derfor kunne oplades stort set alle steder hvor der findes en Qi oplader – og det gør der efterhånden rigtigt mange steder. Eksempelvis har Starbucks trådløs opladning bygget ind i deres borde, og IKEA laver møbler med indbygget trådløs opladning. Med Apples indtræden på markedet og deres opbakning til standarden vil vi meget hurtigt se mange flere skynde sig at lancere Qi tilbehør. Den eneste flue i suppen er faktisk, at Qi er langsom; en del langsommere end at lade med en almindelig oplader, og meget langsommere end at lade med quickcharging.

Arbejder på nye standarder

At trådløs opladning i denne generation er en langsommelig affære er dog ikke ensbetydende med, at det bliver ved at være sådan. Apple har købt teknologi, der på sigt kan betyde helt nye muligheder – blandt andet opladning hele fire meter væk fra laderen – en teknologi, vi faktisk havde håbet at se i iPhone X. Og hastigheden i næste generation af trådløs opladning vil helt sikkert også være et fokusområde for Apple – de skal jo også have en grund til at folk skal investere i næste generation af iPhone, og dette kunne absolut være en mulighed. Med en hurtig udgave af trådløs opladning er vejen banet for at fjerne det sidste stik på iPhone og dermed bygge Steve Jobs version: En telefon, der aldrig har behov for et kabel.

Om to generationer

Nu skal man jo passe på med at spå for meget om fremtiden, men jeg er faktisk ret overbevist om, at der et sted i Cupertino er et whiteboard med en tidslinie – et roadmap – for iPhone, og på den tidslinie står der “Fjern Lightning” på den iPhone, der bliver lanceret i 2019. Næste år er den trådløse teknologi ikke helt god nok, og Apple er formentlig heller ikke langt nok med den “ægte” trådløse opladning til, at de vil droppe muligheden for kablet opladning helt – men året efter kan vi formentlig endelig se en iPhone helt uden kabler ramme markedet. Det er stort set uundgåeligt at det sker, og mit bud er altså 2019.

Leveret af Inputmag.dk